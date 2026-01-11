Manejaba borracha y sin documentación

Sucedió este domingo a la mañana en el barrio Newbery. Le terminaron secuestrando el vehículo, en el marco de un control que se realizaba en el sector de Sarmiento y Florida.

Alrededor de las 6:20 de este domingo, personal policial intervino en un incidente vial en la esquina de Florida y Sarmiento, en el barrio Jorge Newbery.

En el lugar se encontraba personal efectuando un retén de transito. Así detectaron que la conductora de un Chevrolet Corsa manejaba en estado de ebriedad, ya que balbuceaba al hablar y presentaba un fuerte olor a alcohol.

Debido a la situación, intervinieron inspectores de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

Se le realizó un test de alcoholemia a la conductora. El resultado arrojó 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre. También se constató que la mujer no portaba documentación para transitar.

De ese modo, se labró un acta de infracción y se secuestró el vehículo que quedó en la Comisaría Segunda a disposición del Tribunal de Faltas N° 2 de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.