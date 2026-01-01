Conducía ebrio e intentó evadir un control en Rada Tilly

El joven de 23 años se resistió al accionar policial tras ser interceptado en un control vehicular. El test arrojó 1,6 g/l de alcohol en sangre.

Durante la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026, personal policial de la Comisaría Distrito Rada Tilly intervino en un procedimiento realizado en el sector de salida de camiones, en inmediaciones del ingreso a la Planta de Tratamiento, donde un conductor fue aprehendido tras intentar evadir un control vehicular y resistirse a la autoridad.

El operativo se registró alrededor de las 03:30 horas, cuando un automóvil Volkswagen Bora de color negro y con vidrios polarizados eludió un control de tránsito dispuesto en la zona. El rodado fue interceptado a unos 100 metros del puesto por personal de la Guardia Urbana Municipal, con apoyo de efectivos policiales.

Al ser identificado, el conductor presentó la documentación correspondiente del vehículo. No obstante, al someterse al test de alcoholemia, el resultado fue positivo, con un registro de 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso el secuestro del automóvil.

Según el informe policial, el joven, identificado con las iniciales A.S., de 23 años, se negó reiteradamente a descender del vehículo, entorpeciendo el procedimiento. Además, adoptó una actitud agresiva e intentó quitarle la llave del rodado a uno de los inspectores, a quien empujó, desobedeciendo las órdenes impartidas.

Ante esta situación, el personal actuante utilizó “la fuerza mínima indispensable” para reducirlo y proceder a su aprehensión. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde ingresó a las 03:55 horas.

El hecho fue caratulado como atentado y resistencia a la autoridad. Tomaron intervención el Ministerio Público Fiscal, a través del abogado adjunto Wilton Delgado, y la Oficina Judicial. Se informó además que el juez penal de turno es Mariano Nicosia, quedando pendiente la confirmación de la fecha y horario de la audiencia de control de detención.