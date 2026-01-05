Año Nuevo en Comodoro: fuerte despliegue policial y récord de actas de tránsito

Durante los festejos por la llegada de 2026, la Unidad Regional Comodoro Rivadavia concentró la mayor cantidad de controles viales y alcoholemias positivas en el marco del operativo provincial de seguridad.

Comodoro Rivadavia fue uno de los ejes centrales del operativo de seguridad desplegado por la Policía del Chubut durante los festejos de Año Nuevo. Entre el 31 de diciembre y el 4 de enero, la ciudad concentró una parte significativa de los controles preventivos y de las intervenciones vinculadas al tránsito, en un esquema coordinado a nivel provincial.

El dispositivo incluyó patrullajes, puestos fijos y móviles, y controles de alcoholemia realizados de manera conjunta con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y áreas municipales. En Comodoro participaron, además, grupos especiales como GEOP, Infantería, Canes, Montada y GRIM, junto a personal de la Comisaría de la Mujer, Policía Comunitaria y divisiones de Policía Judicial especializadas en narcotráfico y sustracción de automotores.

En ese contexto, la Unidad Regional Comodoro Rivadavia encabezó el registro de alcoholemias positivas, con 34 casos detectados, sobre un total provincial de 78. También fue la jurisdicción con mayor cantidad de actas labradas por infracciones de tránsito: 209 de las 348 registradas en todo Chubut durante el operativo.

A nivel general, el trabajo preventivo permitió identificar a más de 33 mil personas y fiscalizar casi 24 mil vehículos en toda la provincia. En cuanto a detenciones judiciales, Comodoro registró 16 personas aprehendidas por delitos contra la propiedad y las personas, ubicándose como la segunda unidad con mayor número de detenidos, detrás de Trelew.

El balance también incluyó secuestros de vehículos y motovehículos por infracciones, además del decomiso de armas: una de fuego y siete armas blancas en distintos puntos del territorio provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el operativo tuvo un fuerte perfil preventivo y que la presencia sostenida en Comodoro Rivadavia fue clave para desalentar conductas de riesgo durante uno de los fines de semana más sensibles del año en materia de circulación y reuniones sociales.