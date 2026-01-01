Km 8: clausuran local nocturno por falta de habilitación

El procedimiento se realizó durante la madrugada, luego de que se constatara música a alto volumen y la presencia de personas consumiendo alcohol.

Durante la madrugada de este jueves 1° de enero, personal policial de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 intervino en un local ubicado en avenida Comodoro y Alfredo Pacheco, tras constatar la emisión de música a alto volumen proveniente del interior del establecimiento.

El hecho se registró alrededor de las 05:45 horas, cuando los efectivos observaron que en el lugar había varias personas bailando y consumiendo bebidas alcohólicas. Al verificar la situación, se determinó que el comercio no contaba con la certificación habilitante correspondiente para su funcionamiento, en infracción a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 1082/81, inciso 6, artículo 2.

Ante esta irregularidad, se solicitó la presencia del responsable del área de Habilitación Comercial, Cristian Guzmán, quien, luego de corroborar la falta de autorización, procedió a labrar el acta correspondiente y dispuso la clausura preventiva del local bajo el acta N.º 29.989.

Finalmente, las personas presentes se retiraron del lugar sin inconvenientes y el establecimiento quedó cerrado y debidamente señalizado con la faja de clausura.