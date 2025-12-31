Llevaban un porcino faenado en su Chevrolet S10

Los sorprendieron en un control preventivo sobre la Ruta 3. La mercadería no contaba con condiciones sanitarias ni habilitación.

Personal de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia, dependiente del Área Grupos Especiales de la Policía del Chubut, secuestró este miércoles por la tarde un porcino faenado que era transportado de manera irregular en un vehículo particular.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 17:50 horas en el puesto de control del módulo norte, sobre la Ruta Nacional N.º 3, cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet S10. Durante la inspección, los uniformados constataron a simple vista la presencia de un porcino faenado, sin cumplir con las condiciones sanitarias exigidas para el transporte de carne.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la mercadería y a la confección de un acta de infracción por violación al Código Alimentario Argentino. Además, se dio intervención al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Área Inocuidad Comodoro Rivadavia.

Según se informó oficialmente, el transporte no estaba habilitado, carecía de mantenimiento de la cadena de frío, presentaba deficiencias en la manipulación de alimentos y la carne era de procedencia dudosa, por lo que se determinó su incineración como medida sanitaria preventiva.