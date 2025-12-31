Iban a comprar ropa y les ofrecían pirotecnia ilegal

El procedimiento se llevó adelante este miércoles al mediodía. Inspectores municipales intensificaron los controles de prevención.

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Control Urbano y Operativo y el personal de la Seccional Primera, se decomisó material explosivo de venta prohibida. El procedimiento se realizó este miércoles en un paseo de compras de la Avenida Rivadavia, donde se constató la infracción a la Ordenanza Municipal 12.625.

Al respecto, el secretario de la cartera, Miguel Gómez, sostuvo que “dieron el aviso de cómo procedían en la venta de pirotecnia ilegal dentro del local. Cuando la gente se acercaba a comprar ropa y diversas prendas, les ofrecían esta mercadería. Ante este procedimiento, en conjunto con personal policial se avanzó para allanar el lugar donde se detectó que estaban vendiendo hace varios días esta pirotecnia ilegal. Se señalaron varios comercios dentro del mismo paseo de compras”.

Según el acta oficial de las autoridades intervinientes, los elementos retirados de circulación incluyen bengalas de gran alcance; unidades de "King Kong", conocidos por su alto poder de estruendo; petardos denominados "tumba", de alta peligrosidad; y fósforos tipo "Trompito", orientados habitualmente al consumo infantil.

Luego del decomiso, el Juzgado de Faltas será quien resuelva la multa a los comerciantes.