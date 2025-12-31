La víctima iba caminando por el costado de la calle cuando la mujer lo impactó por detrás.

Conductora borracha atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Una conductora borracha atropelló y mató a un hombre que caminaba por el costado de la calle en la localidad de Nordelta, partido bonaerense de Tigre.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana de este domingo en el Corredor Bancalari, a la altura del barrio privado Santa Bárbara.

La mujer iba a bordo de su camioneta Jeep Renegade cuando perdió el control, no vio a la víctima que caminaba por el costado del camino y lo atropelló.

El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona. En las imágenes se ve al hombre cruzar la calle y caminar por el costado del camino cuando aparece en escena la Jeep blanca.

Unos metros antes de chocarlo, la conductora mordió el cordón y finalmente impactó al hombre por la espalda.

La policía le realizó un test de alcoholemia a la conductora, que arrojó un resultado positivo: tenía 0.63 gramos de alcohol por litro de sangre.

La mujer fue detenida después del brutal impacto, pero recuperó su libertad este martes después de pagar una fianza.

La conductora fue identificada como Yesica Loreley Quevedo, de 41 años, vive en Lomas de Zamora y tiene un emprendimiento de colchonetas para yoga, conocidos como mats.

La víctima fue identificada como Ramón Oscar Olivera, de 49 años, quien el próximo 7 de enero iba a cumplir 50 y estaba planeando un gran festejo. No sólo por el cambio de década, sino porque también iba a ser padre por primera vez: su novia está embarazada de tres meses.

De acuerdo con la información publicada por Clarín, Oscar salía muy temprano desde la casa de su pareja en Grand Bourg, Malvinas Argentinas. Se tomaba tres colectivos y caminaba hasta donde lo esperaba un compañero, para llegar al country donde trabajaba realizando tareas de mantenimiento.

La víctima tenía 15 hermanos y una de ellos fue quien se acercó al lugar de los hechos después de enterarse del accidente.

“Sus pertenencias estaban por todo el camino, el abrigo, los cigarrillos, el celular, el encendedor, los anteojos. Él estaba todo roto, con la cara destrozada”, dijo en diálogo con el citado medio.

En ese sentido, agregó: “Esta persona, con alcohol encima, y no sé si también con el celular, le robó la vida a mi hermano, nos robó la vida a todos. Mi hermano era mi otra mitad. Vital, sano, estaba esperando su primer bebé, trabajaba entre 13 a 15 horas por día. Hizo todo bien”.

Loreley fue imputada por “homicidio culposo“. En el caso intervino personal de la comisaría 2da. de Tigre y el fiscal de turno en Benavídez, Cosme Iribarren, aunque finalmente el caso pasó a manos del fiscal José Amallo.

La conductora se negó a declarar ante la Justicia y quedó en libertad este martes después de pagar una fianza.