Golpe al abigeato: allanamientos simultáneos y millonarios secuestros

La Policía del Chubut desplegó un operativo coordinado en Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín. Incautaron armas, dinero, vehículos y más de mil ovinos, en el marco de una investigación por delitos rurales.

En el marco del plan “Verano Seguro”, la Policía del Chubut concretó una serie de allanamientos simultáneos en establecimientos rurales de la zona cordillerana que permitió desarticular una presunta red dedicada al abigeato y otras maniobras vinculadas a delitos rurales.

Los procedimientos se realizaron en Río Pico, Gobernador Costa y José de San Martín, donde se identificó a todas las personas presentes en los inmuebles inspeccionados. Como resultado, se secuestraron 14 armas de fuego, una importante cantidad de municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, computadoras y documentación relacionada con el transporte y la comercialización de hacienda.

imagen

Durante los operativos también se incautó una suma superior a los 10 millones de pesos y 82.000 dólares en efectivo, además de siete vehículos. Uno de los puntos centrales de la investigación fue el control de ganado ovino: se contabilizaron alrededor de 1.279 animales con diversas marcas y señales, varias de ellas bajo análisis por presuntas irregularidades. En ese contexto, también se secuestraron cueros y otros elementos de interés para la causa.

Las tareas estuvieron a cargo de la División de Investigaciones Rurales de la Policía del Chubut y fueron supervisadas por el director de la Policía Judicial, Eduardo Chemin, y el jefe de dicha división, Jorge Calderero, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Del operativo participaron efectivos de distintas dependencias policiales, personal de la Policía Científica de Esquel, representantes de Fiscalías y Juzgados de Paz, y agentes del SENASA, quienes realizaron el relevamiento de la documentación sanitaria y registral correspondiente.

Toda la información recabada fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las medidas judiciales pertinentes con la autorización de las autoridades competentes en cada una de las jurisdicciones involucradas.