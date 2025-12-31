Investigando a conocida familia, dan con armas, droga y moto robada

El Gobierno del Chubut, a través de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, llevó adelante un importante operativo en distintos sectores de la ciudad, en el marco de una causa vinculada a la provisión, tenencia y portación ilegal de armas de fuego, presuntamente relacionada con un grupo familiar conocido en el ámbito delictivo.

Las diligencias comprendieron un total de 14 allanamientos, que incluyeron registros domiciliarios y vehiculares, y fueron el resultado de una investigación desarrollada durante aproximadamente 40 días. Durante ese período, el personal policial llevó adelante tareas de vigilancia y seguimiento que permitieron reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar las correspondientes medidas judiciales.

imagen

Como resultado de los procedimientos, se secuestró una importante cantidad de municiones de distintos calibres, cargadores, armas de fuego cortas y largas con sus respectivos accesorios, un chaleco antibalas, documentación vinculada a la tenencia de armas, teléfonos celulares y sustancias prohibidas fraccionadas. Todo el material quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Asimismo, en uno de los domicilios allanados se localizó una motocicleta que presentaba un pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la División Sustracción Automotores, que procedió a la verificación y posterior secuestro del rodado.

imagen

Los procedimientos se realizaron con la debida autorización judicial y con el acompañamiento del fiscal Alan Larrué, contando además con la colaboración de los grupos especiales GEOP, Infantería y Canes, lo que permitió garantizar el normal desarrollo de las diligencias.