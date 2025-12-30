Al grito de "paralítico", adolescentes atacaron la casa de un compañero discapacitado con pirotecnia

Jóvenes protagonizaron un repudiable acto de discriminación y quedaron grabados por las cámaras de seguridad. La familia denunció el hecho y difundió el ataque.

Un ataque discriminatorio y planificado conmocionó a la localidad de 9 de julio en provincia de Buenos Aires. Un grupo de adolescentes atacó la casa de un joven con discapacidad, arrojando pirotecnia hacia su vivienda y vociferando insultos discriminatorios.

El hecho ocurrió el lunes de la semana pasada alrededor de las 3 de la madrugada. Según trascendió, serían compañeros del colegio de Federico, el joven con discapacidad motriz que fue agredido de esta forma. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y resultaron claves para identificar a los responsables.

A bordo de camionetas, los jóvenes gritaron insultos como "paralítico de mierda" e "imbécil", al tiempo que arrojaban petardos y pirotecnia hacia la vivienda, provocando detonaciones que despertaron a toda la familia y generaron una situación de miedo y angustia.

Según relataron los familiares, no se trató de una broma ni de un exceso aislado, sino de un acto de hostigamiento deliberado. Las explosiones impactaron contra el frente de la casa y algunas ventanas, mientras los gritos se repetían de manera burlona y agresiva.