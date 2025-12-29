Masiva concentración para exigir "pirotecnia cero"

La manifestación se realizó en la plaza de la Escuela 83 y exigió la derogación de la normativa actual, tras recordar las graves consecuencias que hubo en Nochebuena.

Vecinos, organizaciones sociales y proteccionistas se manifestaron este lunes en Comodoro Rivadavia bajo la consigna “Pirotecnia Cero”, para reclamar el regreso de la ordenanza que prohíbe totalmente el uso de pirotecnia. La convocatoria tuvo lugar en la plaza de la Escuela 83 y fue impulsada por la Asociación Civil Comodoro Conciencia Activa.

La protesta apuntó contra la Ordenanza 12.625, vigente en la ciudad, que prohíbe la pirotecnia sonora pero habilita la utilización de pirotecnia lumínica o de bajo impacto sonoro. Desde la organización señalaron que esta normativa no logró evitar los perjuicios ocasionados durante las celebraciones de Navidad.

La secretaria de la Red de Políticas Públicas de la asociación, Nancy Harismendi, adelantó que presentarán una nota formal al intendente Othar Macharashvili para solicitar la derogación de la ordenanza actual y la restitución de la “Pirotecnia Cero”, vigente desde 2017 hasta su derogación en 2024.

Según detalló, durante las últimas festividades se registraron numerosos animales perdidos, heridos y muertos, además de unos 30 focos de incendio que demandaron la intervención de bomberos voluntarios. También mencionó situaciones de gran angustia vividas por niños con trastorno del espectro autista, adultos mayores y personas con hipersensibilidad auditiva.

Desde la organización insistieron en que el uso de pirotecnia sonora vulnera derechos fundamentales, afecta la convivencia y genera riesgos para la seguridad y el ambiente, por lo que reclamaron una prohibición total de la fabricación, comercialización, venta y uso de pirotecnia para uso particular en la ciudad.

WhatsApp Video 2025-12-29 at 19.02.39

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.02.37

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.02.38 (1)

WhatsApp Image 2025-12-29 at 19.02.39 (1)