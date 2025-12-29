Desde el Concejo piden volver a la ordenanza de "Pirotecnia Cero"

Desde el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia volvieron a reclamar el retorno a la ordenanza de “Pirotecnia Cero”, tras los graves inconvenientes ocasionados por los estruendos registrados durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre. El concejal Martín Gómez advirtió que la habilitación de la pirotecnia lumínica terminó facilitando el uso de pirotecnia sonora, lo que complicó aún más las tareas de control.

“Si analizamos el tema cronológicamente, perdimos un año en el tratamiento de la pirotecnia”, sostuvo el edil, y recordó que en la última sesión extraordinaria de 2024, realizada el 28 de diciembre, habían solicitado formalmente la vuelta a la prohibición total. En ese contexto, explicó que el oficialismo avanzó con la habilitación de pirotecnia lumínica sin estruendo, luego de la persistente insistencia de su par, Ariel Montenegro.

Gómez remarcó que durante 2025 no se logró un acuerdo para habilitar el tratamiento legislativo que permitiera regresar a la ordenanza de “Pirotecnia Cero”. En ese sentido, señaló que el Estado tiene dos responsabilidades centrales: “Por un lado, el Poder Legislativo debe fijar una posición clara, que es la prohibición total. Por otro, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de controlar que se cumpla la normativa vigente”.

No obstante, el concejal reconoció que el control es complejo, especialmente por los nuevos canales de comercialización. “Antes la venta se concentraba en algunos locales; hoy las redes sociales y plataformas como Mercado Libre facilitan mucho la comercialización, lo que dificulta la fiscalización”.

Asimismo, insistió en que primero debe restablecerse la prohibición total y luego reforzar los operativos para sancionar a quienes infrinjan la ley. “Con la habilitación de la pirotecnia lumínica se abrió la puerta a la pirotecnia con estruendo. Era previsible que esto complicara el control y que no se supiera hasta dónde iba a llegar”, afirmó.

Tras lo ocurrido en Navidad, Gómez sostuvo que es imprescindible avanzar cuanto antes en el regreso a “Pirotecnia Cero”. Sin embargo, aclaró que la medida, por sí sola, no es suficiente. “Una vez legislado, el Poder Ejecutivo deberá redoblar esfuerzos porque hay un sector de la población que, aun con prohibición, está dispuesto a usar pirotecnia sin empatía ni solidaridad con los grupos vulnerables”, indicó.

En ese marco, adelantó que durante la comisión de receso insistirán con la derogación de la ordenanza que habilita la pirotecnia lumínica.