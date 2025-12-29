Una mujer murió por botulismo en la provincia de La Pampa y las autoridades sanitarias investigan un segundo fallecimiento que podría estar vinculado al mismo brote. La situación encendió las alertas sanitarias y motivó la activación de los protocolos de vigilancia epidemiológica.

Murió una mujer por botulismo y hay otra víctima en investigación

Según confirmaron fuentes oficiales, el caso fatal fue validado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán, que determinó la presencia de la toxina botulínica. La víctima era una mujer oriunda de la localidad de Toay, quien había sido internada tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Desde el Ministerio de Salud provincial informaron que existe un segundo fallecimiento bajo investigación, aunque por el momento no se logró confirmar el diagnóstico debido a que el material recolectado no fue suficiente para establecer una conclusión definitiva. A pesar de ello, la investigación epidemiológica continúa en curso.

Las autoridades indicaron que el caso estaría vinculado al consumo de alimentos elaborados de manera artesanal, particularmente escabeches, un tipo de preparación que puede resultar riesgosa cuando no se cumplen las condiciones adecuadas de higiene y conservación.

Ante la situación, el Ministerio Público Fiscal intervino en la causa y ordenó un allanamiento en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Moreno e Italia, en la ciudad de Toay. En ese lugar se habría producido parte de los alimentos presuntamente involucrados. Como resultado del procedimiento, se dispuso la clausura del comercio donde se elaboraban los productos y se secuestraron elementos de interés para la investigación.

También participaron del operativo la Brigada de Investigaciones, la Agencia de Investigaciones de la Policía de La Pampa y el área de Bromatología provincial. Las autoridades confirmaron que los productos carecían de los registros obligatorios del Registro Nacional de Productos Alimenticios y del Registro Nacional de Establecimientos, lo que refuerza la hipótesis de una elaboración fuera de los controles sanitarios.

Desde el área de Epidemiología del Ministerio de Salud indicaron que, hasta el momento, no se detectaron nuevos casos compatibles con la enfermedad, aunque se mantiene activa la vigilancia sanitaria para descartar nuevos contagios.

Qué es el botulismo

El botulismo es una enfermedad grave y poco frecuente causada por una toxina producida por la bacteria Clostridium botulinum. Según la Organización Mundial de la Salud, se trata de una de las toxinas más potentes conocidas y puede resultar mortal si no se trata de manera oportuna.

La forma más común de contagio en adultos es la alimentaria, asociada al consumo de conservas caseras o productos mal procesados, especialmente aquellos elaborados en ambientes con poco oxígeno. También puede presentarse por heridas o, en casos menos frecuentes, por inhalación.

Entre los alimentos de mayor riesgo se encuentran las conservas vegetales de baja acidez, pescados en conserva o ahumados, y productos cárnicos como embutidos o fiambres caseros.

Los síntomas más frecuentes incluyen visión borrosa o doble, dificultad para hablar o tragar, debilidad muscular, sequedad bucal, caída de los párpados, náuseas, vómitos, parálisis progresiva y dificultad respiratoria, sin presencia de fiebre.

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir alimentos en conserva que presenten envases hinchados, mal olor o signos de alteración, y consultar de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles.