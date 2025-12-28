El Patagonico
Balearon otro comercio y ya son cuatro en menos de una semana

La inusitada escalada de atentados con arma de fuego pone en jaque la seguridad pública en Caleta Olivia. En menos de una semana balearon cuatro locales comerciales y en todos los casos los tiradores se movilizan en motocicleta.

El último ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:30 en el minimercado “Carnes Roma” ubicado en una calle colectora de la avenida Mitre, zona del barrio Unión y propiedad de Rolando Pivas.

El frente del local fue impactado por doce balazos calibre 9 mm. y los videos de las cámaras de seguridad registraron el paso de una moto con dos individuos.

El sábado, poco después de las 17:00 fueron atacados dos locales de venta de neumáticos que pertenecen a un mismo dueño denominados “Neumáticos Osmar” y “El Rey de la Goma” ubicados en los barrios Unión y Güemes, ambos pertenecientes al mismo propietario y estaban cerrados al momento del serio incidente.

En el primero de los locales, donde también funciona un taller de alineación y balanceo, los peritos en criminalística contabilizaron cinco impactos de bala, no pudiéndose precisar la cantidad de balazos que recibió el segundo local.

En ambos, casos, de acuerdo a fuentes policiales, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y los proyectiles hallados en el lugar son de 9 mm.

Los ataques a comercios comenzaron a mediados de la semana pasada en horario nocturno, precisamente contra la panadería "Chocolope" ubicada en la calle José Hernández, a pocas cuadras del microcentro.

En este caso, una cámara de video registró a un sujeto con indumentaria oscura y encapuchado que bajó de una moto en la que iba como acompañante.

Empuñaba con su mano izquierda un arma de fuego y disparó cinco balazos contra el frente del local, pudiéndose saber más tarde -de acuerdo a los peritajes- que eran calibre 22.

Paredes, persianas y vidrios perforados son la constante de esta escalada de atentados, de los cuales no se sabe si son cometidos por los mismos individuos, si hay un común denominador y cuál es la motivación.

Desde esferas policiales se dice que personal de la división de investigaciones está reuniendo una serie de indicios y pruebas para identificar y detener a los responsables, pero hasta el momento no se emitió ningún comunicado oficial.

Fotos: Alcides Quiroga

Fuente:

