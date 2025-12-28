La inusitada escalada de atentados con arma de fuego pone en jaque la seguridad pública en Caleta Olivia. En menos de una semana balearon cuatro locales comerciales y en todos los casos los tiradores se movilizan en motocicleta.

Balearon otro comercio y ya son cuatro en menos de una semana

El último ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 4:30 en el minimercado “Carnes Roma” ubicado en una calle colectora de la avenida Mitre, zona del barrio Unión y propiedad de Rolando Pivas.

El frente del local fue impactado por doce balazos calibre 9 mm. y los videos de las cámaras de seguridad registraron el paso de una moto con dos individuos.

El sábado, poco después de las 17:00 fueron atacados dos locales de venta de neumáticos que pertenecen a un mismo dueño denominados “Neumáticos Osmar” y “El Rey de la Goma” ubicados en los barrios Unión y Güemes, ambos pertenecientes al mismo propietario y estaban cerrados al momento del serio incidente.

En el primero de los locales, donde también funciona un taller de alineación y balanceo, los peritos en criminalística contabilizaron cinco impactos de bala, no pudiéndose precisar la cantidad de balazos que recibió el segundo local.

En ambos, casos, de acuerdo a fuentes policiales, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y los proyectiles hallados en el lugar son de 9 mm.

Los ataques a comercios comenzaron a mediados de la semana pasada en horario nocturno, precisamente contra la panadería "Chocolope" ubicada en la calle José Hernández, a pocas cuadras del microcentro.

En este caso, una cámara de video registró a un sujeto con indumentaria oscura y encapuchado que bajó de una moto en la que iba como acompañante.

Empuñaba con su mano izquierda un arma de fuego y disparó cinco balazos contra el frente del local, pudiéndose saber más tarde -de acuerdo a los peritajes- que eran calibre 22.

Paredes, persianas y vidrios perforados son la constante de esta escalada de atentados, de los cuales no se sabe si son cometidos por los mismos individuos, si hay un común denominador y cuál es la motivación.

Desde esferas policiales se dice que personal de la división de investigaciones está reuniendo una serie de indicios y pruebas para identificar y detener a los responsables, pero hasta el momento no se emitió ningún comunicado oficial.

Fotos: Alcides Quiroga