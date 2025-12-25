Anuncian galas del deporte y la cultura

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo, trayectoria y compromiso de referentes locales en diversas disciplinas del deporte y la cultura, la municipalidad de Caleta Olivia anunció dos actos

El domingo 28 de diciembre se realizará la tradicional Gala del Deporte y el lunes 29 la Gala de la Cultura. Ambas ceremonias comenzarán a las 18:30 horas y se llevarán a cabo en el salón auditorio del Cine Municipal, marcando el cierre de un año de arduo trabajo y participación de muchas personas en los ámbitos deportivo y cultural, representando a la ciudad tanto a nivel local, como regional y nacional.

Al respecto David Jones, secretario de Cultura, Deportes y Juventud, destacó la relevancia de estos encuentros que ponen en valor el trabajo que los exponentes locales realizan a lo largo del año y subrayó que sólo en la fiesta de los representantes deportivos habrá más de 160 ternados.

“La Gala del Deporte ya se venía haciendo hace mucho tiempo, pero va a ser la primera vez que se hará una Gala de la Cultura, con la misma premisa; habrá muchos reconocimientos”, expresó.

Asimismo, indicó que para esta última instancia, que incluirá una amplia variedad de disciplinas artísticas y expresiones culturales, las ternas fueron evaluadas junto a distintos sectores, entre ellos, docentes del CeMEPA (Centro Municipal de Educación por el Arte) y personal de la Subsecretaría de Cultura.