Viandas navideñas solidarias y obsequios para 52 familias

La senadora nacional Natalia Gadano, junto a la referente de la Unión Vecinal del barrio Rotary 23 de Caleta Olivia, María Vidal, realizaron este miércoles la entrega de viandas navideñas a 52 familias de bajos recursos.

Las familias ayudadas residen tanto en el Rotary, como en los barrios Alto del Bicentenario, 62 Viviendas, Esperanza y René Favaloro, habiéndose entregado más de 240 porciones de comida, 130 juguetes para los niños, bolsas de caramelos y cajas navideñas.

“Fue una jornada de celebración y acompañamiento, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin su cena de Nochebuena. La solidaridad se construye estando cerca, escuchando y acompañando”, expresó la legisladora nacional, quien además destacó el trabajo conjunto con los vecinos y las organizaciones barriales.

La actividad se realizó en el Merendero 11 de Noviembre, que funciona en el edificio de la citada vecinal, y las viandas incluyeron pollo al horno y chorizos a la parrilla, ensalada rusa y arroz primavera, además de cajas navideñas donadas por la empresa Cookins, con turrones, garrapiñadas, panes dulce y budines. También se repartieron juguetes donados por los vecinos de Caleta Olivia y una bolsa de golosinas para cada niño.

“A los caletenses les deseo mucha paz, amor y esperanza. Que tengan una bendecida Nochebuena. Y como senadora les pido tiempo; tenemos una gran conducción de nuestro gobernador Claudio Vidal y estoy convencida de que Santa Cruz va a salir adelante con el trabajo de todos”, expresó Gadano.

Por su parte, María Vidal señaló que “este acompañamiento es fundamental. Muchas familias van a poder compartir una Navidad más digna”.

Vale señalar que con antelación a este evento, Vidal y Gadano recorrieron casas realizando un relevamiento para asegurar que la ayuda llegara a quienes más lo necesitan.