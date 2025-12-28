Murió Ricardo "Chiqui" Pereyra

El reconocido cantante de tango falleció en la madrugada de este domingo. Permanecía internado en Buenos Aires luego de sufrir un grave accidente doméstico. Tenía 74 años.

El reconocido cantor de tango, Ricardo “Chiqui” Pereyra, oriundo de Río Negro, falleció en la madrugada de este domingo luego de permanecer varios días internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires. El artista se encontraba hospitalizado a raíz de un grave accidente doméstico que derivó en una cirugía de urgencia y en un cuadro clínico delicado, con pronóstico reservado.

La noticia fue confirmada por su entorno más cercano a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde expresaron el profundo dolor por su partida. “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”, señalaron en el comunicado.

En los días previos, la familia había informado que Pereyra se mantenía clínicamente estable, aunque sin respuestas neurológicas, mientras el equipo médico aguardaba señales de evolución. A pesar de los esfuerzos médicos y de la esperanza sostenida por sus seres queridos y por la comunidad tanguera, el desenlace fue finalmente adverso.