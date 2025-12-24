Denunciarían por maltrato animal a Guido Süller tras filmarse matando ratas

El mediático compartió en sus redes el momento en el que descubrió un nido de ratas en su ropero.

El mediático Guido Süller vivió un fin de semana de terror al encontrar un nido de ratas en su dormitorio. El inquietante momento quedó registrado en su cuenta de Instagram, donde, junto a su novio, registraron cuándo notaron excremento del animal en el placard y luego sus crías entre la ropa. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!“, gritó con miedo y asco, y su accionar desató un gran escándalo en las redes.

Indignado y enojado por el hallazgo, el mediático decidió barrerlas y las imágenes provocaron una ola de críticas. Varios usuarios también pidieron que sea denunciado por maltrato animal, ya que “podría haberlas juntado y trasladarlas a un descampado u otro lugar en vez de quitarles la vida”.

“Podríamos reportar la cuenta”, “La falta de empatía y crueldad es total. Me rompe el corazón que ni siquiera se hayan puesto a pensar en el dolor que le causaron a esos bebés y mamá”, “Nooo Guido, te fuiste al pasto. Hay muchas asociaciones que te hubieran ayudado a sacarlas sin crueldad”, “No es la forma”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en el posteo.

Por el momento, Süller no emitió palabra al respecto ante las acusaciones de los usuarios, pero en el video se lo vio completamente horrorizado y alarmado por la situación.