Asaltaron a mano armada una pollería en barrio Pietrobelli

Dos delincuentes ingresaron al local con el rostro descubierto, amenazaron a la propietaria y se llevaron dinero en efectivo y una notebook. No hubo heridos.

Un violento robo se registró la noche del lunes en el barrio Pietrobelli, cuando dos delincuentes armados asaltaron la pollería “Mundy Mila”, ubicada sobre calle Alvear al 1200, entre 12 de Octubre y Chaco.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un llamado alertó a personal de la Seccional Segunda de Policía sobre la comisión de un robo. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a la propietaria del comercio, quien relató que dos sujetos ingresaron con el rostro descubierto y, en un momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego para intimidarla.

Bajo amenazas, los asaltantes el exigieron la plata que tuviera y lograron apoderarse de una suma aproximada de 300 mil pesos en efectivo. Además, sustrajeron una notebook utilizada en el local antes de huir.

Tras el hecho, se desplegó un operativo cerrojo en la zona con el objetivo de dar con los autores, aunque los resultados fueron negativos.

Intervino personal de Criminalística, el Ministerio Público Fiscal y la División Policial de Investigaciones, que trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar en la causa, caratulada inicialmente como robo agravado por el uso de arma de fuego.