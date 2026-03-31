El imputado, de 43 años, enfrenta un juicio oral por dos hechos ocurridos entre 2017 y 2018.

Juzgan a un hombre por abuso sexual agravado contra la hija de su expareja

En la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de la ciudad de Sarmiento se desarrolla un juicio oral y público contra un hombre de 43 años, identificado por las iniciales A.J.C., acusado como autor del delito de abuso sexual simple agravado.

De acuerdo con la acusación, la víctima es una de las hijas de su expareja. Los hechos investigados habrían ocurrido en dos oportunidades, entre los años 2017 y 2018, en la vivienda que el imputado compartía con el grupo familiar.

Durante la apertura del debate, la procuradora fiscal Marisol Sandoval expuso la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, detalló los hechos y sostuvo la calificación legal: abuso sexual simple agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en dos hechos en concurso real y en calidad de autor.

Asimismo, la representante de Fiscalía solicitó que el caso sea analizado con perspectiva de género, de niñez y con amplitud probatoria.

Por su parte, las defensoras públicas adelantaron que al cierre del juicio requerirán la absolución del acusado, invocando el principio del beneficio de la duda.

En las primeras jornadas del debate se desarrolló la etapa de producción de prueba. Declararon docentes de la institución educativa a la que asistía la menor, una empleada policial que intervino en las diligencias, y familiares de la víctima. El imputado también hizo uso de su derecho a declarar y negó los hechos que se le atribuyen.

Las audiencias son presididas por el juez penal Mauro Soza. El Ministerio Público Fiscal está representado por la procuradora Marisol Sandoval y la funcionaria Tamara Bernardi. También interviene la Asesoría de Familia, a través de la abogada Sofía Maestro. La defensa del acusado está a cargo de las defensoras públicas Rosa Sánchez y María José Cubilla Podestá. En tanto, profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito acompañan a la familia de la denunciante.

Está previsto que este miércoles se desarrollen los alegatos de clausura del debate.