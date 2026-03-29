La interrupción del servicio comenzó este sábado por la tarde y afecta a numerosos sectores. No hay horario estimado de normalización.

12 barrios de zona norte sin agua por una avería en Arenal–Ciudadela

Un corte de agua afecta desde este sábado a 12 barrios de la zona norte, debido a una avería registrada en el subacueducto Arenal–Ciudadela.

La interrupción del suministro se produjo alrededor de las 16:00 y alcanza a los barrios Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Km. 17, Km. 18, René Favaloro, Ciudadela, Caleta Córdova y Centenario.

Desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informaron que, por el momento, no hay un horario estimado para la normalización del servicio.

Además, indicaron que en los barrios Km. 8 y Próspero Palazzo podría registrarse baja presión en las conexiones domiciliarias.

Personal operativo de la empresa se encuentra trabajando en el sector afectado para reparar la avería. Las autoridades señalaron que se mantendrá informada a la comunidad ante cualquier novedad.