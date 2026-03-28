200 inscriptos para la primera diplomatura de inteligencia artificial de la región

Esta propuesta formativa, inédita en la Patagonia, es impulsada por el Municipio, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, junto a la UNPSJB y un equipo académico de alto nivel.

El acto de apertura contó con la presencia del presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente ejecutivo, Domingo Squillace; los directores académicos de la diplomatura, Gabriel Soto y Carlos De Marziani; y la responsable del área de Capacidades y Habilidades para el Trabajo del Siglo XXI, Cecilia Trigo.

La propuesta, que cuenta con 200 inscriptos y se desarrollará en modalidad virtual durante 16 semanas, con una carga total de 210 horas, busca formar profesionales capaces de liderar procesos de transformación digital mediante el uso estratégico, ético y sostenible de la inteligencia artificial. El curso inicial fue dictado por el doctor en Física, investigador principal del CONICET y exrector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit.

Durante la apertura, Zárate remarcó la importancia de esta iniciativa como política pública orientada al desarrollo. “Es una enorme satisfacción poner en marcha esta diplomatura en inteligencia artificial, en el Campus Virtual de la Agencia inaugurado hace unos días”, sostuvo.

El funcionario acotó que la propuesta de formación “aborda dos grandes ejes: los desafíos de gobiernos y la gestión pública y la educación, considerando desde la didáctica hasta la política educativa. Ambas dimensiones son clave para pensar el presente y el futuro”.

Asimismo, destacó la necesidad de incorporar una mirada integral sobre la tecnología, ya que “no solo hablamos de herramientas, sino también de debates metodológicos, didácticos y éticos vinculados al uso de estas tecnologías en la esfera pública y educativa”.

DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO

Zárate también puso en valor el rol de la Agencia como espacio de innovación, al afirmar que “como insiste el intendente Othar Macharashvili, en esta etapa, una de nuestras misiones fundamentales es democratizar el conocimiento llevando lo mejor a los vecinos y vecinas. En tal sentido, vamos a convocar a una mesa de trabajo sobre adopción de inteligencia artificial en la ciudad, con el objeto de lograr una hoja de ruta donde estas tecnologías aporten de forma justa a la transformación social y organizacional que el mundo actual y la ciudad requiere”.

UNA PROPUESTA CONSTRUIDA COLECTIVAMENTE

Por su parte, De Marziani destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la diplomatura y el fuerte interés de la comunidad. En ese sentido, indicó que “este es el resultado de un trabajo intenso junto a la Agencia y al equipo docente, que nos permitió construir una propuesta acorde a la necesidad y la demanda que hoy existe. Ya contamos con más de 200 inscriptos y siguen sumándose participantes, lo que demuestra la expectativa generada”.

Por su parte, Gabriel Soto subrayó que “estamos dando inicio a una formación que apunta directamente a la transformación digital de organizaciones gubernamentales y educativas, integrando conocimientos técnicos con una mirada aplicada y contextualizada”.

En tanto, Cecilia Trigo resaltó que, desde la Agencia Comodoro Conocimiento, “ponemos esta diplomatura a disposición de la comunidad como una herramienta concreta para fortalecer capacidades en sectores clave, acompañando los procesos de innovación que hoy demandan tanto el Estado como las instituciones educativas”.

REFERENTES DE PRIMER NIVEL

La jornada inaugural tuvo como protagonista a Francisco Antonio Tamarit, quien estuvo a cargo de la primera clase de la diplomatura. Tamarit es licenciado en Física por la Universidad Nacional de Córdoba, doctor por el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (Brasil) y realizó su posdoctorado en la misma institución. Actualmente es profesor titular en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (UNC) e Investigador Principal del CONICET en el Instituto de Física Enrique Gaviola.

Su trayectoria científica incluye investigaciones en física estadística, sistemas complejos y redes neuronales artificiales, posicionándolo en la frontera del desarrollo de la inteligencia artificial desde una perspectiva científica. Además, ha desempeñado roles clave en la gestión universitaria, como decano de FAMAF y rector de la Universidad Nacional de Córdoba (2013–2016), integrando también el Directorio del CONICET y coordinando espacios estratégicos de educación superior en América Latina.

La diplomatura surge como respuesta al avance acelerado de la inteligencia artificial y su impacto transversal en distintos sectores, con especial foco en las necesidades de la Patagonia.

El programa integra contenidos técnicos, estratégicos y éticos, incluyendo módulos sobre herramientas de IA, liderazgo, gobernanza, sostenibilidad y educación 4.0, con un enfoque aplicado a contextos reales y al desarrollo de proyectos concretos.