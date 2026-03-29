Epuyén: se dieron vuelta dos veleros y murió un hombre de 47 años

El hecho ocurrió en la zona de Bahía Las Percas. Varias personas fueron rescatadas con hipotermia, pero una de ellas fue hallada sin vida.

Una jornada recreativa en el lago Epuyén terminó en tragedia este sábado por la tarde, cuando dos veleros se dieron vuelta y todo derivó en un operativo de rescate de gran magnitud que concluyó con la muerte de un hombre de 47 años, domiciliado en Lago Puelo.

El hecho se registró en el sector conocido como Bahía Las Percas en aguas del lago Epuyén. Según los primeros datos disponibles, las embarcaciones habían partido cerca de las 14:30 desde Puerto Patriada, uno de los puntos de mayor actividad turística de la zona.

Por causas que aún se intentan establecer, ambos veleros se dieron vuelta en plena navegación, lo que generó una situación de emergencia para las personas que se encontraban a bordo. Las condiciones del entorno, en especial la baja temperatura del agua, sumaron complejidad al escenario.

Tras el alerta, se desplegó un amplio operativo que incluyó la participación de embarcaciones particulares, equipos de emergencia y personal especializado, que trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y coordinar las tareas de rescate.

En ese contexto, varias personas lograron ser rescatadas con vida, aunque presentaban signos de hipotermia tras haber permanecido en el agua. Todas fueron trasladadas al hospital local para su atención y evaluación médica.

En paralelo, los rescatistas iniciaron la búsqueda de una persona que permanecía desaparecida. Minutos más tarde, fue localizada sin vida, confirmándose el desenlace fatal del episodio. Se trataba de un vecino de Lago Puelo de 47 años.

El fallecimiento fue confirmado por el intendente de Epuyén, José Contreras, quien se hizo presente en el hospital para acompañar tanto a las personas asistidas como a los familiares de la víctima.

El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad, en una jornada que había comenzado con normalidad en uno de los sectores más concurridos del lago.

Por estas horas, las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido para determinar las causas del vuelco de las embarcaciones.