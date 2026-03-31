Acosó y persiguió a una nena de 7 años

La menor se refugió en el local de su abuela al advertir que era perseguida. El sospechoso fue identificado y quedó a disposición de la Justicia en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Un episodio de fuerte preocupación se registró en Merlo, provincia de Buenos Aires, donde una niña de 7 años fue perseguida por un hombre en la vía pública. La menor, al advertir la situación, reaccionó de inmediato y buscó resguardo en la panadería de su abuela.

Según se informó, el sujeto se acercó a la niña y le dijo: “¿Querés que te dé algo?”, lo que encendió la alarma. La abuela intervino de manera rápida, la protegió y la llevó detrás del mostrador. Sin embargo, el hombre ingresó al local, generando un momento de tensión. Sin lograr su cometido, el individuo finalmente se retiró del lugar.

La Policía identificó al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski, de 38 años, quien fue detenido en su domicilio de la avenida Camino de la Rivera 752. Además, se indicó que había sido visto merodeando en la zona de Paso del Rey y que, tras ser expulsado de la panadería, acosó a otra mujer en la calle, donde exhibió sus genitales.

El Ministerio Público Fiscal intervino en el caso y dispuso una evaluación psiquiátrica. El informe determinó que el acusado comprende la criminalidad de sus actos y se encuentra orientado en tiempo y espacio.