Este fin de semana se realiza el 4° Encuentro de Tejedores Patagónicos

Dos jornadas de feria, capacitación y espectáculos que tendrán como fin colaborar con el área de Neonatología del Hospital Regional.

El 4° Encuentro de Tejedores Patagónicos se desarrollará los días sábado 4 y domingo 5 de abril, de 15:00 a 21:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural. La propuesta busca jerarquizar el saber artesanal y fomentar la solidaridad a través del arte textil.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, resaltó la importancia del encuentro, al afirmar que “trabajamos para sostener estos espacios donde el saber hacer de nuestros tejedores se comparte con toda la comunidad. Es una política cultural que busca proteger nuestra identidad y nuestras tradiciones patagónicas”.

Asimismo, puso en valor el propósito social de esta edición, ya que “este año tiene un corazón muy especial con el 'Punto Solidario'. Queremos que cada tejido se transforme en un gesto de amor; por eso invitamos a todos a sumarse para confeccionar mantas y muñecos de apego que serán donados al área de Neonatología del Hospital Regional”.

Durante ambas jornadas, el público podrá participar del espacio abierto de tejido colaborativo, donde se dispondrá de lana para confeccionar cuadrados de 20x20 cm y amigurumis. Además, se realizarán los tradicionales concursos de tejedoras.

Por otro lado, se propondrán talleres y capacitaciones como tejido de punto y macramé para principiantes (sin inscripción previa) este sábado y domingo durante toda la jornada.

Además, el domingo, de 16:00 a 18:00 horas, se llevará adelante un taller de telar maría básica y cuento de totora (técnica crochet), con cupos limitados. La inscripción previa se puede realizar al teléfono 297-5286857.

LOS ARTISTAS

Durante ambas jornadas, el escenario del Centro Cultural contará con la presencia de destacados grupos locales. El sábado estarán Ballet Peñi Purrun, Taller de Cueca "Raíces de mi Tierra" y Ballet El Camaruco; mientras que el domingo participarán la Academia Star Dance, Ballet Amancay, Cuerpo de baile "Tierra Linda" (Centro de Residentes Chilenos) y Herencia Cultural.