Malvinas: en el Centro de Día San Martín empezaron los actos oficiales

Con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional en el Centro de Día de Adultos Mayores del barrio San Martín, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio inicio este martes a los actos oficiales en conmemoración de la Gesta de Malvinas. La jornada, que incluyó un almuerzo con locro como plato típico, contó con el acompañamiento del intendente Othar Macharashvili.

De la actividad participaron el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, María Magdalena Cativa; la directora del Centro de Día de Adultos Mayores San Martín, Beatriz Barría; el concejal, Omar Lattanzio; miembros del gabinete municipal, la directora general de Adultos Mayores, Viviana Traversa; la directora general de Promoción Social y Comunitaria, Claudina Vargas; la directora del CPB San Martín, Roxana Barrientos; la responsable del CAPS San Martín, Victoria Fernández; la directora de la Escuela de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos N° 600, Vanessa Maldonado; el presidente del Centro de Veteranos, Víctor Contreras; ex combatientes y familiares.

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En ese marco, Rivas destacó la importancia que tiene la fecha para los comodorenses, al sostener que “comenzamos los actos en conmemoración por la Gesta de Malvinas, una fecha muy cara a todos los sentimientos de los comodorenses. Como es tradicional, damos inicio aquí en el Centro de Día porque desde el inicio de la gestión, el intendente nos pidió poner en valor cada uno de nuestros espacios y este lugar tiene un fuerte arraigo y un vínculo familiar muy importante para nosotros”.

En ese sentido, también valoró la participación de distintas generaciones en la jornada. “Se ha conformado una verdadera comunidad en este sector. Aquí funcionan el Centro de Salud, el Centro de Promoción Barrial y el Centro de Día de Adultos Mayores, lo que lo convierte en un punto clave de la zona sur”, explicó.

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En relación a la importancia de los hechos históricos que marcan una época relevante en la vida de los argentinos, el funcionario solicitó “redoblar los esfuerzos para que Malvinas no sea solo el 2 de Abril, sino una causa permanente. Debemos acompañar a quienes defendieron la patria y honrar siempre a quienes quedaron en nuestras islas”.

La propuesta continuó al mediodía con un almuerzo que tuvo al locro como plato típico, acompañado de bailes folklóricos y diversas actividades alusivas a la fecha, generando un espacio de encuentro y reconocimiento a la memoria colectiva de la comunidad.