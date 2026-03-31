Reconocen a vecinos con distinciones especiales

El Concejo Deliberante entregó las distinciones Cerro Chenque y Quilimbay a Lidia Oviedo, Lidia Altamirano de Cano, Alba Brondo de Chirino, Ian Subiabre, Walter Pérez, Ana “Ketty” Cuello y a Los Hijos del Viento.

En sesión especial, el Concejo Deliberante reconoció este martes la tarea de ciudadanos que marcaron huella en la ciudad por sus acciones.

Puntualmente, entregaron las distinciones “Cerro Chenque” y “Quilimbay”. La primera tiene por objeto reconocer a vecinos e instituciones que se destacan por sus cualidades en ámbitos educativos, deportivos, científicos, culturales o artísticos, trascendiendo a nivel nacional e internacional y contribuyendo al fortalecimiento de la identidad comunitaria.

“Quilimbay”, por su parte, busca poner en valor la labor social, solidaria y comunitaria de ciudadanos y ciudadanas que contribuyen al desarrollo local, fortaleciendo los lazos sociales y la identidad comunitaria. Este último lo recibieron Lidia Oviedo, Lidia del Carmen Altamirano de Cano y Alba Candelaria Brondo de Chirino. Las dos últimas, por su incansable labor educativa en Próspero Palazzo y alrededores.

Cerro Chenque, en tanto, fue en esta ocasión para el futbolista de River Plate y la Selección Argentina, Ian Subiabre, así como para Walter Adán Pérez, quien a los 12 años montó por primera vez en un festival de doma y que recientemente ganó la final provincial rumbo al festival de Jesús María, donde en enero último representó a Chubut en grupa surera.

Ana “Ketty” Cuello, por su parte, accedió a la distinción por su tarea como histórica dirigente del fútbol comodorense.

Finalmente, Los Hijos del Viento cumplen en 2026 medio siglo de su conformación. El grupo musical lo integraron Dante Mario Corchuelo Blasco, Raúl Avila, Jorge Carbini y Carlos Randazzo.