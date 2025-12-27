A los policías les llamó la atención que, en plena madrugada, el vehículo se desplazara con las luces apagadas y en sentido contrario. Así, le ordenaron a su conductor que se detuviera.

Circulaba a contramano y llevaba un arma en el auto

A las 4:20 de este sábado, personal policial de la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia efectuaba una recorrida preventiva por la zona de La Loma, a bordo de un patrullero.

En esa circunstancia, los efectivos observaron un Chevrolet Astra circulando a contramano por el pasaje Belchior, en dirección a calle Alvear, con las luces apagadas.

Le hicieron señales al conductor para proceder a su identificación. Este detuvo su marcha en la esquina de Alvear y Rivadavia.

En el momento en que descendió el conductor, los agentes observaron que en el portaobjetos de la puerta delantera izquierda había un arma de fuego.

Por tal motivo, se procedió a la inmediata aprehensión del hombre.

En el lugar intervino personal de Criminalística, que secuestró una pistola Taurus, calibre .40; y nueve cartuchos con inscripción .40 SP S&W.

Se dio conocimiento a la abogada Cintia Iglesias, del Ministerio Público Fiscal, y a la abogada Aldana Puentes, de la Oficina Judicial, quienes determinaron que el individuo -identificado como Luis M.E. (32 años)- quedara detenido hasta que comparezca ante el juez penal de turno.