La riña callejera se produjo este jueves a la mañana en la zona de Quintas del Abásolo. Policías lograron detener al hombre armado antes que se refugiara en una casa.

Disparó al aire para amenazar al hombre con el que peleaba

Personal policial de la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia detuvo este jueves, por la mañana, a un hombre que en medio de una riña efectuó disparos y amenazó de muerte a la persona con la que se peleaba.

Un testigo llamó a la comisaría, alrededor de las 11 y alertó sobre una pelea entre dos hombres. Relató que uno de ellos estaba efectuando disparos. El incidente se producía en la calle Código 681 al 1400, en la zona de Quintas de la extensión del barrio Abásolo.

Personal policial se acercó al lugar y observó a dos hombres peleando. Al notar la presencia del patrullero, uno de los involucrados emprendió la huida a pie, con un arma de fuego en sus manos. Mientras, el otro implicado aseguraba que había sido amenazado de muerte.

Tras una breve persecución a pie, los agentes lograron dar alcance y aprehender al sospechoso en el portón de ingreso a un domicilio.

El detenido fue identificado como C.V. de 44 años. Portaba una pistola al ser aprehendido.

El individuo quedó alojado en la comisaría a la espera de que comparezca ante el juez penal de turno, Mariano Nicosia