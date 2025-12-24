Otro gesto solidario por las familias carenciadas

Fue protagonizado por integrantes de la agrupación social “La Periferia” creada hace siete años en el barrio Esperanza

En la humilde vivienda de su principal referente, Mónica Navarro, funciona un merendero en el cual semanalmente prepara gratuitamente porciones de comida y meriendas para familias carenciadas de ese y otros barrios aledaños.

Este miércoles hubo una entrega especial para la cena de nochebuena que consistió en pollo asado, ensalada rusa, además de bolsones de alimentos no perecederos e incluso budines y cajas de leche en polvo.

COMEDOR8

Parte de esos insumos los hizo llegar la Secretaría de Desarrollo Social por expresas instrucciones del intendente Pablo Carrizo, algo que se supo por lo que comentara Mónica Navarro a El Patagónico, indicando que ese tipo de ayuda es constante.

“En nuestra zona hay muchas familias pobres y de alguna manera procuramos aliviar su situación ya que también yo pasé por situaciones apremiantes. Por eso –añadió.-agradezco a quienes nos ayudan y también a todos los integrantes de la agrupación porque serán bendecidos por Dios”.