Felicitan a flamante técnica superior en psicomotricidad

La joven caletense Mayra Abril Robles Arias recibió el pasado fin de semana múltiples felicitaciones de familiares y amigos por su reciente graduación como técnica superior en psicomotricidad.

Como es tradicional, el festejo llegó hasta la plazoleta del Gorosito (foto) luego de realizarse una caravana de vehículos por las calles céntricas que se hizo sentir con bocinas.

Mayra cursó la tecnicatura de tres años en la sede Comodoro Rivadavia del Centro de Estudios Superiores de Puerto Madryn, teniendo previsto completar en otros tres años la licenciatura de la disciplina que integra mente y cuerpo, estudiando cómo el movimiento, el juego y la acción corporal influyen en el desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas.

“Toda tu familia te felicita y está inmensamente orgullosa de vos.

Que este logro sea el comienzo de una etapa llena de aprendizajes, crecimiento y muchos éxitos” postearon sus allegados en redes sociales.