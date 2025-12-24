Cuantioso robo a músicos del barrio Saavedra

El hecho ocurrió mientras la familia se ausentó por pocos minutos. Sustrajeron instrumentos, equipos de sonido, una computadora y otros elementos de valor. La víctima advirtió que el barrio atraviesa una seguidilla de robos.

Un robo ocurrido en el barrio Saavedra fue denunciado en las últimas horas por integrantes del grupo folclórico Los Nieva, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda tras forzar el portón y la puerta de acceso, y se llevaran numerosos elementos vinculados a la actividad musical y a la vida cotidiana de la familia.

Según relató uno de los damnificados, el hecho se produjo alrededor de las 19:40, cuando se ausentaron del domicilio. “Ayer sufrí un robo cuando me dirigí a buscar a mi hijo a su trabajo. Cuando pegué la vuelta me encontré con que me habían forzajeado la puerta, el portón estaba abierto y la puerta también”, explicó Nadir Nieva a El Patagónico.

Los autores del hecho aprovecharon ese lapso para llevarse todo lo que encontraron a mano en el living, donde se encontraba guardado el equipamiento del grupo. “Se llevaron todo el equipamiento que teníamos: la consola, los cables, el sistema de monitoreo. Nos llevaron una PlayStation 5, dos mochilas, una del trabajo y otra donde teníamos todas las cosas de grabación de folclore”.

Entre los elementos sustraídos figuran una consola digital Behringer XR18, micrófonos, cableado, sistema de monitoreo in ear, una computadora marca CX con calcomanía “Atlas Rabbit”, una guitarra Yamaha utilizada en presentaciones, la mencionada PlayStation 5 con joystick, una mochila DC azul con una interfaz Behringer P2, un pedal Nektar y una interfaz Arturia MiniFuse 2, además de otros accesorios musicales.

La víctima explicó que gran parte de los equipos se encontraban en la vivienda debido a una reciente presentación. Asimismo, señaló que el robo se enmarca en una situación de inseguridad persistente en el sector. “Lamentablemente es lo que estamos sufriendo en el barrio Saavedra. Hace más de un mes que venimos con robos. El mes pasado entraron a cuatro casas y ya los vecinos estábamos alertados, pero se ve que alguien estaba pispiando”.

De acuerdo con datos aportados por vecinos, en el horario del hecho se habría observado un automóvil Astra gris con dos hombres circulando por la zona, información que fue incorporada a la denuncia.

Pese a la pérdida, el músico remarcó que el objetivo principal es recuperar lo robado. “Son cosas materiales, pero todo lo que teníamos para ir a tocar nos lo llevaron. Ojalá se pueda recuperar algo”.

La denuncia fue radicada y se solicita la colaboración de la comunidad. Cualquier información puede ser comunicada al 297 476 1268 o a las autoridades policiales.