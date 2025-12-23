El incendio fatal habría tenido origen en una estufa eléctrica

El siniestro que provocó la muerte de una nena de 12 años ocurrió durante la madrugada de este martes en la manzana C del barrio Radio Estación.

Una menor de edad perdió la vida durante la madrugada de este martes como consecuencia de un incendio que destruyó por completo una vivienda precaria en el barrio Radio Estación. El hecho se registró alrededor de las 03:30 horas, en la manzana C del mencionado sector.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, el oficial principal y segundo jefe de la Comisaría Séptima, Héctor Antileff, brindó detalles de la intervención policial. “Efectivamente, hoy a las 3.30 horas, personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por el Centro de Monitoreo sobre un incendio en el barrio Radio Estación”, señaló.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una vivienda precaria que se encontraba completamente afectada por el fuego, por lo que se solicitó de inmediato la intervención del personal de Bomberos. Una vez sofocadas las llamas, se realizó un rastrillaje en el interior del inmueble, donde se halló a una menor sin vida.

Posteriormente, personal médico se hizo presente en el lugar y confirmó el fallecimiento, mientras que se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso la actuación de un perito especializado en foco ígneo para determinar el origen del siniestro.

Antileff indicó además que el padre de la menor y otras personas que se encontraban en la vivienda fueron trasladadas al hospital de manera preventiva, presuntamente por inhalación de humo. “Las personas se encuentran estables, pero lamentablemente se produjo el fallecimiento de la menor”, expresó.

Respecto a la frecuencia de este tipo de hechos en la zona, el funcionario policial señaló que los incendios suelen registrarse mayormente durante la temporada invernal, por lo que consideró inusual un episodio de estas características en esta época del año.

En relación a las posibles causas, indicó que de manera preliminar se presume que el incendio podría haberse originado por una estufa eléctrica en mal funcionamiento, aunque aclaró que esta hipótesis deberá ser confirmada mediante los peritajes correspondientes. La investigación continúa en curso.