El futbolista Sebastian Hertner murió tras caer de una aerosilla desde 70 metros

El exfutbolista profesional alemán Sebastian Hertner falleció tras caer 70 metros desde un aerosilla en la estación de esquí Savin Kuk, ubicada en el norte de Montenegro, frente a su esposa, informó el portal germano Bild. El accidente, que impactó a la comunidad deportiva alemana y a los visitantes del centro de esquí, se produjo el domingo alrededor de la 1 p. m., cuando una de las sillas dobles de la aerosilla se desprendió del cable y se deslizó hacia el asiento que se encontraba detrás, según informó el medio serbio Blic.

La víctima, de 34 años, se encontraba de vacaciones en Montenegro junto a su esposa, quien también resultó herida durante el incidente. El club deportivo ETSV Hamburgo, donde Hertner ejercía como capitán en la Oberliga (quinta división alemana), expresó su dolor a través de un mensaje en redes sociales: “Con gran tristeza anunciamos hoy que nuestro capitán, Sebastian Hertner, falleció en un trágico accidente durante sus vacaciones. Estamos conmocionados y profundamente tristes. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, publicó la institución en su cuenta oficial de Instagram.

Sebastian Hertner, que desarrolló parte de su carrera en la segunda división alemana con equipos como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, también integró las selecciones juveniles sub-18 y sub-19 de Alemania. Compartió vestuario en estas categorías con figuras como el campeón mundial Christoph Kramer y Felix Kroos, hermano del mediocampista internacional Toni Kroos. Su experiencia y liderazgo lo convirtieron en un referente dentro del fútbol semiprofesional germano.

El accidente ocurrió en la pequeña estación de esquí Savin Kuk, próxima a la ciudad de Zabljak y situada en las montañas Durmitor. Este centro cuenta con 4,7 kilómetros de pistas y opera a una altitud que va de 1.515 a 2.212 metros. Según la información difundida por Blic, la esposa de Hertner, de 30 años, quedó atrapada en las instalaciones tras el desprendimiento de la silla y fue rescatada por los servicios de emergencia, sufriendo una fractura en una pierna. El alcalde del municipio, Zugic, confirmó a la televisión local que ella presenció el accidente en su totalidad y resultó herida.

El drama no solo afectó a la pareja. Al menos otros tres turistas quedaron atrapados en sus asientos durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron ponerlos a salvo. Tras el suceso, la fiscalía de Montenegro ordenó el cierre inmediato del lugar e inició una investigación para determinar las causas y posibles responsables.