Persiguen auto cargado con 11 corderos de dudosa procedencia

El incidente se originó alrededor de las 00:35 de este martes cuando personal policial de la Unidad Operativa Caminera Chimen Aike interceptó un automóvil en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 2.618.

El informe suministrado por la División de Comunicaciones de la fuerza de seguridad provincial señala que los efectivos realizaban tareas preventivas de control vehicular en la zona externa de la dependencia, cuando se aproximó un Ford Focus de color blanco, el cual presentaba cristales polarizados.

Al requerirse la documentación obligatoria al conductor y advertirse ruidos provenientes del sector trasero del rodado, el mismo manifestó que transportaba un animal canino.

Al ser invitado a exhibir el baúl, el conductor emprendió la fuga del lugar, dejando en poder del personal policial la documentación correspondiente.

De inmediato se inició un seguimiento con móvil policial, utilizando señales lumínicas y sonoras, perdiéndose posteriormente de vista el rodado tras continuar su huida por Ruta 3 en dirección a la zona urbana de Río Gallegos.

Ante esta situación, se activó el alerta radial correspondiente, tomándose conocimiento por parte del personal de la Comisaría Tercera que el vehículo de referencia había impactado contra un cordón cuneta en la esquina de las calles La Manchuria y Costa Rica, hallándose el mismo abandonado, sin ocupantes y con las luces encendidas.

Puesto en conocimiento el Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº 1 de Río Gallegos, se dispuso la requisa vehicular, diligencia que permitió constatar en el interior del rodado la presencia de 11 animales ovinos, de los cuales 7 eran corderas y 4 corderos, estos últimos sin vida, todos sin marca ni señal visible, encontrándose además atados de sus extremidades.

En consecuencia, se dio intervención a personal de la División de Operaciones Rurales y a la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes, incluyendo registros fotográficos del procedimiento.

Además, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos un teléfono celular, cuchillos, hilo encerado y el vehículo involucrado.

En tanto que las actuaciones continúan bajo la carátula “Investiga Abigeato”, no suministrándose la identidad del conductor que dejó la documentación del rodado en manos de la policía antes de emprender la fuga.

