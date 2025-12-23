Cortes de agua programados en Comodoro por las fiestas

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este martes 23 de diciembre, desde las 12 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el servicio en Zona Norte. En tanto, el jueves 25 de diciembre, desde las 8 de la mañana y también por 24 horas, el corte alcanzará a Zona Sur y Zona Central de la ciudad.
Desde la entidad explicaron que el Sistema Acueductos mantiene su caudal estable durante todo el año, salvo situaciones extraordinarias como turbiedad del lago o averías. Sin embargo, durante el verano el aumento del consumo supera la capacidad del sistema, lo que obliga a programar interrupciones para equilibrar las reservas. En los meses de invierno, la menor demanda permite sostener el suministro sin necesidad de cortes.
Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable del agua, remarcando que su cuidado resulta clave para garantizar el abastecimiento en una época de alta demanda.