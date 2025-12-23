Cortes de agua programados en Comodoro por las fiestas

En el marco de las celebraciones navideñas, se dispusieron cortes programados en el suministro de agua en distintos sectores de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata.

Según informó la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, este martes 23 de diciembre, desde las 12 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el servicio en Zona Norte. En tanto, el jueves 25 de diciembre, desde las 8 de la mañana y también por 24 horas, el corte alcanzará a Zona Sur y Zona Central de la ciudad.

Desde la entidad explicaron que el Sistema Acueductos mantiene su caudal estable durante todo el año, salvo situaciones extraordinarias como turbiedad del lago o averías. Sin embargo, durante el verano el aumento del consumo supera la capacidad del sistema, lo que obliga a programar interrupciones para equilibrar las reservas. En los meses de invierno, la menor demanda permite sostener el suministro sin necesidad de cortes.

Finalmente, se reiteró el pedido a la comunidad de hacer un uso responsable del agua, remarcando que su cuidado resulta clave para garantizar el abastecimiento en una época de alta demanda.