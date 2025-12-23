Navidad anticipada en el centro de salud del José Fuchs

Con la llegada de Papá Noel y el compromiso del equipo sanitario, niñas y niños vivieron una mañana distinta, marcada por regalos, fotos y gestos de cercanía comunitaria.

La escena se armó desde temprano. Las familias aguardaban en el centro de salud cuando, desde la calle Artigas, apareció Papá Noel para dar inicio a una jornada pensada especialmente para las infancias del barrio. El personaje fue recibido con saludos, expectativas y cartas escritas por los más chicos, que no tardaron en acercarse para entregarle sus deseos.

Dentro del establecimiento, el clima cambió por completo: uno a uno, los niños se sentaron junto a Papá Noel para sacarse fotos y recibir una bolsita con golosinas, preparada previamente gracias a una colecta solidaria impulsada por el propio equipo del centro. Las cartas, depositadas en un buzón especialmente dispuesto para la ocasión, formaron parte central del encuentro y reforzaron el carácter simbólico de la actividad.

VALORABLE INICIATIVA

La iniciativa fue posible gracias al trabajo colectivo del personal de salud, que no solo organizó la visita sino que también reunió los aportes necesarios para concretar los obsequios. La coordinación estuvo a cargo de la doctora Lorena Provenzano, quien acompañó cada momento de la jornada.

Más allá de los regalos, la propuesta buscó generar un espacio de cercanía, contención y alegría, transformando por unas horas al centro de salud en un lugar de celebración compartida entre profesionales, familias y comunidad.