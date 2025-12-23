Tragedia en el barrio Radio Estación: una nena de 12 años murió en un incendio

De acuerdo con la información confirmada, al momento del siniestro el padre de la menor se encontraba en la vivienda junto a otro niño de 10 años. Ambos lograron salir del lugar, pero no pudieron rescatar a la niña, que quedó atrapada en el interior de la casa.
Al arribar al lugar, personal de Bomberos logró ingresar a la vivienda, donde encontró a la menor sin vida y con signos de haber sido alcanzada por el fuego en una de las habitaciones.
En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y servicios de emergencia. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.
Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, el hecho generó consternación en el barrio, donde vecinos se acercaron para acompañar a la familia afectada.