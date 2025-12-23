Una niña de 12 años falleció esta madrugada como consecuencia de un incendio que se desató en una vivienda precaria del barrio Radio Estación, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes y generó una profunda conmoción entre los vecinos del sector.

Tragedia en el barrio Radio Estación: una nena de 12 años murió en un incendio

De acuerdo con la información confirmada, al momento del siniestro el padre de la menor se encontraba en la vivienda junto a otro niño de 10 años. Ambos lograron salir del lugar, pero no pudieron rescatar a la niña, que quedó atrapada en el interior de la casa.

Al arribar al lugar, personal de Bomberos logró ingresar a la vivienda, donde encontró a la menor sin vida y con signos de haber sido alcanzada por el fuego en una de las habitaciones.

En el operativo trabajaron dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y servicios de emergencia. La zona fue acordonada para permitir el desarrollo de las pericias correspondientes.

Las causas que originaron el incendio aún no fueron determinadas y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, el hecho generó consternación en el barrio, donde vecinos se acercaron para acompañar a la familia afectada.