Impuestos: si paga el año por anticipado, habrá bonificaciones

El Municipio de Rada Tilly informó que ya se encuentra habilitado el pago anual anticipado de los impuestos de 2026, con importantes bonificaciones para los contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones tributarias.

Según detallaron desde el área de Ingresos Municipales, el beneficio estará vigente hasta el 31 de enero de 2026 e incluye una bonificación del 30 % para el impuesto inmobiliario y la tasa por servicios, y del 25 % para el impuesto automotor y la tasa de comercio.

Las liquidaciones de los impuestos inmobiliario, automotor y tasa de comercio ya están disponibles para todos los contribuyentes que estén “al día”, es decir, tengan abonadas la totalidad de sus contribuciones hasta el período diciembre de 2025 inclusive.

“Como todos los años, durante los últimos días de diciembre y hasta el 30 de enero de 2026, enero está a disposición de todos los contribuyentes la posibilidad de realizar el pago anual anticipado de los impuestos, accediendo a la bonificación especial por pago anual”, destacó Daniel Miguens, coordinador de Ingresos del Municipio de Rada Tilly.

El pago anual anticipado del impuesto inmobiliario y tasa por servicios 2026 tiene un 30 por ciento de bonificación, y un 25 % si se trata de impuesto automotor y tasa de comercio. Todo ello estará disponible hasta el último día hábil de enero para ser abonado por todos los medios electrónicos disponibles, y también en la caja del edificio municipal, ubicada en Fragata 25 de Mayo N° 94”.

Asimismo, anticipó que “quienes se encuentren adheridos al débito automático y quieran hacer el pago anual, deberán comunicarse de inmediato y hasta el 30 de diciembre de 2025 con cada una de las áreas del municipio para suspenderlo, ya que una vez debitado el importe correspondiente al mes de enero 2026 se deshabilita la posibilidad de acceder al pago anual anticipado”.

DEBITO, PLAZOS Y FORMAS DE PAGO

Los impuestos pueden abonarse de manera online a través del sitio web oficial www.radatilly.gob.ar, ingresando al apartado “Consulta de deudas y pagos online”, donde se debe consignar el código de gestión web que figura en la esquina superior derecha del recibo.

El impuesto automotor anual anticipado ya se encuentra disponible, mientras que el impuesto inmobiliario y la tasa de comercio deben ser solicitados previamente a las áreas correspondientes.

“El objetivo es facilitar los trámites, evitar filas y que los vecinos puedan ahorrar tiempo realizando los pagos desde sus casas”, explicó Miguens. Además, continúan habilitados otros medios de pago como Mercado Pago, Pago Fácil, Rapipago, Homebanking, cajas del Banco del Chubut y las cajas municipales, con atención de lunes a viernes de 7:30 a 13:45 horas.

El Municipio también informó que se mantienen vigentes distintas promociones de pago en cuotas sin interés para el pago de impuestos que incluyen los pagos anuales. Entre ellas, se destacan los planes de 6 cuotas sin interés para tarjetas Visa del Banco Macro y Cabal del Banco Credicoop hasta el 31 de diciembre de 2025; el Plan Z de Naranja en 3 cuotas sin interés; y los planes de hasta 12 cuotas sin interés con tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut, confirmados hasta el 31 de enero de 2026.

Desde Ingresos Municipales recomendaron estar atentos a los canales oficiales de comunicación, donde se informarán eventuales actualizaciones sobre promociones y plazos.

ADHESION A LA E-BOLETA

Desde el Municipio también se hizo hincapié sobre la importancia de adherirse a la e-boleta, que permite recibir las liquidaciones de manera ágil y digital. Para solicitar boletas, realizar consultas o gestionar trámites, se encuentran disponibles los siguientes canales:

Impuesto Automotor: WhatsApp 297-4361480 / 297-4925324–[email protected]

Impuesto Inmobiliario: WhatsApp 297-5013233 – [email protected]

Tasa de Comercio e Ingresos Brutos: WhatsApp 297-5395419–[email protected]