Torres presentó en Rawson 120 antenas satelitales

El nuevo equipamiento amplía el Plan de Conectividad que se viene desarrollando en la provincia con el apoyo de la Fundación del Banco del Chubut y ahora también la empresa Telecentro S.A.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este lunes en la Casa de Gobierno la presentación de 120 antenas satelitales que permitirán fortalecer el acceso a internet en escuelas de la provincia, con especial foco en zonas rurales.

El equipamiento satelital presentado en Rawson amplía el Plan de Conectividad Provincial, una política estratégica orientada a garantizar el acceso equitativo a internet en el sistema educativo chubutense.

La actividad se desarrolló pasadas las 17 horas en el Salón de los Constituyentes y el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; la presidente de la Fundación Banco del Chubut Ornella Costa; Alberto Pierri, titular de Telecentro S.A., y Diego Magallanes, gerente de Comercialización de la empresa, además de representantes de medios nacionales como Canal 26, que acompañan la cobertura de esta iniciativa.

"IGUALAR HACIA ARRIBA"

"Nos enorgullece ver cómo un programa que nació de una idea de integrar a los pueblos, termina siendo una realidad en la que podemos ver resultados tangibles", destacó Torres, agregando que "la importancia y el impacto que generan iniciativas como estas, es mucho más que una antena: es igualar hacia arriba y promover la movilidad social ascendente".

"Cuando se modificó la Constitución Nacional en 1994, se desfederalizó la educación, generando entre otras cosas, asimetrías muy importantes, como por ejemplo que un chico que nace en la Capital Federal tiene, por defecto, más oportunidades de aquél que nace en el norte o en el sur. Y los gobernadores tenemos la responsabilidad de nivelar hacia arriba, y la tecnología es un instrumento excepcional para poder dar las mismas herramientas a todos los chicos", expresó el titular del Ejecutivo.

En el mismo sentido, sostuvo que "hoy tenemos que darle un segundo nivel al Plan Conectar Futuro, y ahí es donde integramos la Fundación del Banco del Chubut con una empresa líder como Telecentro, para poder darle escalabilidad; y lo que planteamos en un comienzo como el sueño de tener a toda la provincia conectada y con internet de alta velocidad, antes de marzo del próximo año vamos a estar en este mismo lugar, conectados en tiempo real con todas las localidades de Chubut", puntualizando que "detrás de esa conexión hay futuro, progreso, chicos que van a poder desarrollarse profesionalmente; y va de la mano con la decisión política de ir más allá de los días de clase".

"TENER LAS MISMAS OPORTUNIDADES"

"Por supuesto, es fundamental cumplir con los días que establece el Ciclo Lectivo, pero también es importante pensar cuáles son las herramientas que le damos a los más chicos, con una educación que en muchos casos nos pone en un lugar de incertidumbre, invitándonos a aprender sobre inteligencia artificial y otros desafíos sobre los cuales, como generación, nos tenemos que hacer cargo, interpretando el crecimiento exponencial de la tecnología y aprendiendo a convivir con la misma", aseguró Torres, sumando a ello que "Chubut no va a ir a contramano del mundo: en nuestra provincia, los chicos van a tener las mismas oportunidades de aprender Programación, Inteligencia Artificial, Robótica, y en definitiva, cómo funciona el mundo, teniendo acceso a las mismas oportunidades que otros que nacen en distintos centros urbanos".

Por último, el gobernador felicitó a la Fundación Banco del Chubut y a su titular, Ornella Costa, como así también al ministro José Luis Punta, destacando "el compromiso de sortear día a día una coyuntura económica difícil, donde hay una recesión a nivel nacional" y para concluir sostuvo que "tenemos que celebrar el futuro y que le damos a las futuras generaciones más oportunidades".