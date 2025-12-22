Provincia le puso fecha al pago del aguinaldo

El dinero estará acreditado y disponible este miércoles 24 de diciembre por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut, tanto para jubilados provinciales como para todos los agentes públicos en actividad.

El Gobierno del Chubut anunció que este martes 23 de diciembre se depositarán los fondos para el pago del medio aguinaldo correspondientes a la segunda mitad del año para los jubilados provinciales y todos los agentes públicos.

La confirmación de pago fue brindada a través del Ministerio de Economía del Chubut, indicando además que la erogación presupuestaria alcanza los $69.139.000.000.