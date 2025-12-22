Pelea entre adolescentes en pleno centro de Comodoro

El episodio ocurrió a plena luz del día, cerca de Plaza España. Dos chicas de 15 años se enfrentaron a golpes y una de ellas sufrió lesiones leves en el cuero cabelludo. La agresora quedó a disposición del Juzgado de Menores y se inició una causa judicial.

Un nuevo hecho de violencia protagonizado por menores de edad generó alarma en el centro de Comodoro Rivadavia. El jueves, alrededor de las 14 horas, una pelea entre adolescentes derivó en una agresión física que terminó con una joven herida y una secuencia filmada por testigos que rápidamente se difundió en redes sociales.

El incidente se registró en las inmediaciones de Plaza España, donde transeúntes alertaron a la Policía sobre una confrontación entre varias jóvenes. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría Primera constató que dos adolescentes, ambas de 15 años, se habían trenzado en una pelea a golpes de puño.

Según explicó el comisario Cristian Mulero, segundo jefe de la Unidad Regional, una de las menores resultó con lesiones leves pero visibles. “La agresión fue significativa. En el video que circula se observa que le arrancaron mechones de pelo, provocándole heridas en el cuero cabelludo”, detalló el jefe policial, quien además remarcó que la actitud exhibida por la agresora en las imágenes “refleja un nivel de violencia preocupante”.

Las filmaciones muestran a la víctima en el suelo, sin posibilidad de defenderse, mientras recibe golpes por parte de la otra adolescente. La crudeza de la escena y la pasividad de quienes presenciaban el hecho provocaron una fuerte reacción social tras la viralización del material.

Luego del episodio, la menor señalada como agresora fue demorada preventivamente y puesta a disposición del Juzgado de Menores. En tanto, la madre de la joven atacada se presentó en la dependencia policial para radicar la denuncia penal correspondiente. Desde la fuerza indicaron que la adolescente fue examinada y que las lesiones no revistieron gravedad.

Mulero también expresó su inquietud por la falta de intervención de adultos durante la pelea. “Nos preocupa que personas mayores no actúen para frenar estas situaciones. Son escaladas de violencia que pueden terminar en consecuencias mucho más graves”, advirtió.