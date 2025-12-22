Una facultad alerta por el cierre de proyectos

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud (FCNyCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) expresó su “profunda preocupación” y “firme rechazo” a la decisión del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) de anular las convocatorias PICT 2022 —cuyos proyectos ya habían sido evaluados y adjudicados— y de cerrar de manera definitiva la convocatoria PICT 2023.

Según el pronunciamiento, esta medida implica dejar sin financiamiento a la mayoría de los grupos de investigación del país, afectando la continuidad de líneas de trabajo, la formación de recursos humanos y el funcionamiento de laboratorios e institutos. “Reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia pública y la educación superior gratuita y de calidad, y rechazamos categóricamente el desmantelamiento del sistema científico y universitario”, expresaron.

El documento solicita al Comité Directivo de la Agencia I+D+i que revea la decisión y exhorta al Estado Nacional a diseñar una política científica y tecnológica sostenible.

El posicionamiento de la FCNyCS se suma a los comunicados difundidos previamente por la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que también manifestaron su preocupación por el avance de los recortes.

En el texto, la Facultad advierte además sobre otras medidas que agravan la situación: la paralización de los programas Construir Ciencia y Equipar Ciencia —fundamentales para la federalización de la investigación—, la reducción de más del 50% de las becas doctorales, el congelamiento de ingresos a la Carrera de Investigador del CONICET y el deterioro salarial de científicos, docentes, nodocentes y personal de apoyo. “El resultado es un escenario que empuja a la emigración de investigadores altamente calificados”, señala el Consejo Directivo.

Como reemplazo de los PICT, la Agencia anunció la creación del programa Apoyo a la Investigación Científica (AIC), destinado exclusivamente a proyectos con participación de empresas privadas. Para la FCNyCS, este giro excluye a gran parte de la investigación científica del país y rompe el vínculo entre ciencia básica y aplicada.

El documento será elevado al Consejo Superior de la UNPSJB para su tratamiento, en un contexto en el que la comunidad académica advierte que lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro del conocimiento estratégico y soberano de la Argentina.