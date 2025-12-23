Pronóstico para este martes: cielo variable y viento persistente

Este martes 23 de diciembre, el tiempo en Comodoro Rivadavia se presentará con cielo cambiante y viento sostenido durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana, se espera cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 17 grados. El viento soplará del sector sudoeste, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 kilómetros por hora.

Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura máxima rondará los 22 grados. El viento continuará del oeste, manteniendo intensidades similares, aunque con ráfagas más fuertes que podrían ubicarse entre 70 y 78 kilómetros por hora.

En horas de la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un descenso de la temperatura hasta los 19 grados. El viento seguirá soplando del oeste, con velocidades de 32 a 41 kilómetros por hora y ráfagas intensas que se mantendrán entre 70 y 78 kilómetros por hora.