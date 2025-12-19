Viernes ventoso y con 25°C en Comodoro Rivadavia

Este viernes 19 de diciembre se presentará con condiciones de tiempo estable en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad de precipitaciones y con el viento como principal protagonista durante toda la jornada.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18 grados. El viento soplará desde el noroeste, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde, el cielo pasará a estar mayormente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 25 grados. En ese tramo del día se intensificará el viento, que rotará al oeste, con ráfagas que podrían llegar a entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, se mantendrán las condiciones de cielo mayormente nublado, con una temperatura aproximada de 22 grados. El viento del oeste continuará con velocidades de entre 23 y 31 km/h, persistiendo las ráfagas fuertes.