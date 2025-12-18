Jueves templado y con nubosidad variable

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con viento moderado y temperaturas acordes a la antesala de la Navidad.

El jueves 18 de diciembre se presentará con condiciones climáticas estables en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará marcada por la presencia de nubosidad variable, temperaturas moderadas y ausencia de precipitaciones, en un contexto típico de transición hacia el cierre del año.

Durante las primeras horas del día, el termómetro se ubicó en torno a los 12°C, con cielo parcialmente cubierto y ráfagas de viento del sector sudoeste que alcanzaron entre 51 y 59 kilómetros por hora. Con el correr de la mañana, la temperatura mostró un leve ascenso hasta los 14°C, mientras que el viento perdió protagonismo y se abrieron algunos pasajes de sol que aportaron una mejora momentánea en las condiciones generales.

Por la tarde, se espera que la máxima llegue a los 19°C, con predominio de cielo mayormente nublado. Este escenario se mantendría durante la noche, cuando la temperatura podría rondar los 20°C, consolidando un ambiente estable y sin sobresaltos climáticos.

De cara al viernes, el SMN prevé un esquema similar: mínima de 12°C y máxima de 19°C, con nubosidad cambiante y sin probabilidades de lluvias. El viento continuará presente, aunque con tendencia a disminuir su intensidad a lo largo del día.