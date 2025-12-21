Domingo ventoso con máxima de 24 grados

La ciudad vivirá una jornada con nubosidad variable, sin lluvias previstas y ráfagas durante todo el día. La máxima alcanzará los 24°C por la tarde.

Este domingo 21 de diciembre, el tiempo en Comodoro Rivadavia estará atravesado por un denominador común: el viento persistente. De acuerdo al pronóstico oficial, no se esperan precipitaciones, aunque la intensidad de las ráfagas marcará el pulso de la jornada.

Las primeras horas del día transcurrirán con cielo mayormente cubierto y una temperatura cercana a los 14°C. Desde la madrugada, el viento del oeste se hará sentir con fuerza, con velocidades sostenidas y ráfagas que podrían rozar los 70 km/h.

Con el avance de la mañana, el cielo mostrará algunas aperturas y el termómetro comenzará a subir hasta ubicarse en torno a los 16°C. Sin embargo, lejos de ceder, el viento se intensificará y volverá a ser protagonista, con ráfagas fuertes que exigirán precaución.

La tarde traerá el momento más templado del día. Se prevé una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado y viento del sector sudoeste que continuará soplando con intensidad, superando en algunos momentos los 50 km/h.

Ya entrada la noche, la temperatura descenderá hasta los 18°C y el cielo se mantendrá algo nublado. El viento seguirá presente, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar valores elevados, cerrando un domingo típicamente patagónico en la ciudad.