Este lunes 22 de diciembre, el tiempo en Comodoro Rivadavia estará marcado por fuertes vientos, con condiciones ventosas desde la mañana y sin probabilidad de precipitaciones a lo largo del día.

Pronóstico para este lunes en Comodoro: viento intenso durante toda la jornada

Durante la mañana, se espera cielo ventoso, con una temperatura cercana a los 18 grados. El viento soplará del oeste, con velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas muy fuertes, que podrían alcanzar entre 88 y 97 kilómetros por hora.

Por la tarde, continuará el viento intenso del sector oeste, con registros similares y ráfagas de hasta 87 kilómetros por hora. La temperatura máxima rondará los 25 grados, lo que aportará una jornada cálida pero con condiciones adversas por el viento.

Hacia la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un leve descenso de la temperatura hasta los 20 grados. El viento se mantendrá fuerte, con velocidades de 42 a 50 kilómetros por hora y ráfagas que oscilarán entre 70 y 78 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda extremar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y circular con cuidado, especialmente en zonas expuestas al viento.