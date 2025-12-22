Un macabro crimen conmocionó al barrio Valentina Norte, de Neuquén, donde un hombre de 50 años fue encontrado sin vida dentro de una heladera en desuso ubicada en el patio de su vivienda. Por el hecho, un joven de 22 años fue detenido y será imputado en las próximas horas por el Ministerio Público Fiscal.

Hallaron a un hombre muerto dentro de una heladera y detuvieron a un vecino

El hallazgo se produjo durante la mañana del domingo, luego de que un vecino diera aviso a la Comisaría 18 al advertir que el hombre no presentaba signos vitales. Al arribar al lugar, el personal policial confirmó el fallecimiento y dio inicio a la investigación.

La víctima fue identificada como Segundo Ortega. Según los primeros datos recabados, vivía solo y atravesaba problemas de salud y consumo de alcohol, por lo que vecinos del sector solían asistirlo con comida.

De acuerdo con la hipótesis principal, durante la madrugada se habría producido una discusión que derivó en una pelea entre la víctima y un vecino, quien habría ido a reclamarle la presunta sustracción de una billetera. En ese contexto, el conflicto escaló y Ortega habría recibido golpes de puño que le provocaron la muerte.

El comisario inspector Juan Barroso indicó que el médico policial constató contusiones y traumatismos en la cabeza, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

En cuanto a la escena, se informó que el cuerpo fue hallado dentro de la carcaza de una heladera vieja que se encontraba tirada en el patio. La heladera no estaba cerrada y el cadáver no habría sido ocultado, aunque todavía se investiga si fue colocado allí por el agresor o si quedó en ese lugar tras la pelea.

El presunto autor del homicidio fue identificado, se realizó un allanamiento en su domicilio y posteriormente quedó detenido, luego de presentarse ante la policía y relatar lo ocurrido. En las próximas horas será formalmente imputado mientras la investigación continúa para esclarecer completamente el hecho.