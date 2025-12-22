La principal hipótesis de los investigadores sugiere que el conductor disparó al creer que estaba siendo víctima de un asalto. Ocurrió en Mar del Plata.

Balearon a un hombre por interrumpir a una pareja que tenía relaciones en un auto

Un hombre de 30 años resultó herido de bala el domingo por la madrugada en la localidad bonaerense de Mar del Plata en un confuso episodio.

El incidente ocurrió en las primeras horas del domingo en la intersección de la Avenida Champagnat y Rodríguez Peña. Se produjo cuando un automovilista, tras pactar un encuentro sexual, forcejeó con un tercero que se asomó al vehículo.

La principal hipótesis de los investigadores sugiere que el conductor disparó al creer que estaba siendo víctima de un asalto.

Según los primeros reportes, el conductor del automóvil detuvo su marcha para concretar un intercambio de dinero por sexo con una mujer. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando un hombre se acercó de forma abrupta a una de las ventanillas, desencadenando una lucha que terminó con una detonación de arma de fuego.

Tras efectuar el disparo, que impactó en la zona de la cadera del sujeto que se asomó, el conductor aceleró y escapó del lugar, siendo actualmente buscado por las autoridades. Según fuentes locales, el herido —quien se encuentra en situación de calle— tendría una relación de pareja con la mujer y cumpliría el rol de "custodio" durante sus actividades en la zona.

El lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los profesionales médicos le brindaron las primeras curaciones. Durante el procedimiento de identificación, la policía constató que ambos involucrados poseen un frondoso prontuario.

El hombre herido cuenta con procesos judiciales abiertos desde 2020 por delitos de robo, tentativa de robo y encubrimiento; mientras que la mujer registra antecedentes vinculados a infracciones por violencia familiar, lesiones y diversos delitos contra la propiedad.

Hipótesis de los investigadores

La fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo y a su propietario. Para los peritos, la "dinámica de confusión" fue clave: se sospecha que el atacante abrió fuego al verse sorprendido por el hombre mientras intentaba impedir que la mujer descendiera del auto, interpretando la secuencia como un intento de robo bajo la modalidad de emboscada.

NA